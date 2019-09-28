Помпео посетит несколько европейских стран в октябре

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Италию, Черногорию, Северную Македонию и Грецию 1- 6 октября.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в Риме Помпео встретится с Его Святейшеством Папой Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте и министром иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Госсекретарь также намерен посетить дом своих предков в городе Абруццо.

Уточняется, что госсекретарь проведёт встречи с высшими лицами Черногории, Северной Македонии и Греции.