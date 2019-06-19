Помпео и Могерини обсудили Россию и Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провели переговоры, в ходе которых обсудили ряд международных вопросов, включая Россию, Украину, Венесуэлу и Иран.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь США Майк Помпео встретился сегодня с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини", - указано в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили отношения между Соединёнными Штатами и ЕС и ряд общих вопросов и проблем. В том числе были затронуты вопрос европейской обороны и безопасности, Афганистан, Куба, Иран, Ливия, Молдавия, Западные Балканы, Россия, Украина и Венесуэла.