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    Помощник президента Турции: Операция в Африне может начаться неожиданно

    Высказывания США о поставке вооружений курдским боевикам в Сирии для борьбы против ИГИЛ ни что иное как оправдание

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Турецкая армия неожиданно проведет операцию на севере Сирии, в Африне.

    Как передает Report, со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил помощник президента Турции Бекир Боздаг.

    “Для предотвращения любой угрозы против Турции со стороны сирийской границы, для сохранения безопасности в стране Турция будь то в Африне или в другом регионе при невыполнении озвученной ею заявлений сделает шаги для защиты своего права. Когда это произойдет? Неожиданно,”- заявил Б. Боздаг.

    Он добавил, что высказывания США о поставке вооружений курдским боевикам в Сирии для борьбы против ИГИЛ ни что иное как оправдание.  

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