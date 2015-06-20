Помощник президента: Россия и Запад определили статус-кво по санкциям

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Санкции Запада и ответные санкции Москвы будут находиться в состоянии статус-кво в ближайшем будущем, что создает определенные преимущества для российских предпринимателей, заявил в субботнем интервью изданию Wall Street Journal помощник президента России Андрей Белоусов, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы достигли некоего баланса, и этот баланс будет сохраняться. Я считаю, что мы сохраним определенный статус-кво. Антисанкции не будут ни расширены, ни сокращены", — заявил Белоусов WSJ на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Белоусова, приведенным WSJ, наиболее болезненным результатом западных санкций стала потеря российскими банками и корпорациями доступа к глобальным рынкам капитала, однако финансовая система России уже адаптировалась к новым реалиям. Российские компании пока должны выплатить международные долги и не могут получать новые займы, вместе с тем чистый отток капитала в первом квартале 2015 года существенно снизился. Собеседник издания отметил, что такого низкого уровня оттока капитала не отмечалось с начала 2011 года, текущие показатели в два и даже три раза ниже средних.

Данный позитивный эффект западных санкций отмечает также источник издания в министерстве финансов, по информации которого санкции помогли сократить долговую нагрузку. При других условиях вслед за снижением цен на нефть объемы заимствования существенно выросли бы.

Андрей Белоусов также обратил внимание американского издания на то, что с учетом стабилизации российского финансового рынка инвесторы ожидают стабилизации курса рубля на уровне 50-57 рублей за доллар.