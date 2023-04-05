Помощник министра: Минторг США прилагает усилия для расширения торговли с Азербайджаном

Помощник министра торговли США по глобальным рынкам Арун Венкатараман заявил, что представляемое им ведомство прилагает усилия для дальнейшего расширения торговли и инвестиций между США и Азербайджаном.

Помощник министра торговли США по глобальным рынкам Арун Венкатараман заявил, что представляемое им ведомство прилагает усилия для дальнейшего расширения торговли и инвестиций между США и Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в посольстве США в Азербайджане.

Помощник министра торговли Венкатараман пообщался с компаниями-членами AmCham Azerbaijan и выразил удовлетворенность растущим интересом со стороны американских компаний к Азербайджану. Он рассказал о ключевых экономических инициативах внешней политики и отметил, что Минторг прилагает все усилия для обеспечения информирования американских компаний о последних событиях в Азербайджане с целью расширения американо-азербайджанских торговых и инвестиционных отношений.