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Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

​Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Facebook.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные специализированного портала Downdetector.

Уточняется, что 38% пользователей сообщили о проблемах с обновлением новостной ленты. Ещё у 35% наблюдается полное отключение социальной сети.

Проблемы с работой соцсети стали появляться около 03:00 (бакинское время). Чаще всего на перебои жалуются жители США, Мексики, Кубы, Бразилии и Колумбии.

Ранее сообщалось о сбоях в работе поисковой системы Google.

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