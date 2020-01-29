​Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Facebook.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные специализированного портала Downdetector.

Уточняется, что 38% пользователей сообщили о проблемах с обновлением новостной ленты. Ещё у 35% наблюдается полное отключение социальной сети.

Проблемы с работой соцсети стали появляться около 03:00 (бакинское время). Чаще всего на перебои жалуются жители США, Мексики, Кубы, Бразилии и Колумбии.

Ранее сообщалось о сбоях в работе поисковой системы Google.