Получившие убежище в Германии афганцы посещают родину как туристы

Тысячи беженцев из Афганистана, проживающие в Германии, посещают свою родину в качестве туристов.

Тысячи беженцев из Афганистана, проживающие в Германии, посещают свою родину в качестве туристов.

Как передает Report, об этом сообщает Bild со ссылкой на телеканал RTL.

Сообщается, что тысячи афганцев, запросивших убежище в ФРГ, посещают Афганистан с помощью туров, которые организовывают в самой Германии.

"Журналисты обнаружили в Гамбурге турагентства, которые организуют поездки в Гиндукуш. Тысячи афганцев выкладывают в соцсетях фото оттуда", - сообщает агентство.

Bild поясняет, что "беженцы" прилетают в Афганистан по так называемым двойным визам через Турцию или Иран. В итоге на родине им не ставят штамп в паспорт, благодаря чему власти ФРГ не узнают об этом.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер отказалась отвечать за поездки афганцев, заявив, что "это забота местных иммиграционных властей". Глава профсоюза полицейских Хайко Теггац сказал, что стражи порядка не в силах отследить все перемещения. Представитель правительства ФРГ по миграции Йоахим Штамп уверен, что Германия должна оставаться "открытой миру", "но не глупой".

Опрошенные BILD юристы, в свою очередь, заявили, что закон не запрещает получившим убежище возвращаться на родину.

Сейчас в Германии проживает около 400 000 граждан Афганистана. После прихода к власти талибов три года назад многие из них запросили убежища в ФРГ, так как на родине им якобы угрожает расправа со стороны радикальных исламистов.