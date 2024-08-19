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Польский концерн ORLEN закупит у британской BP 6 млн тонн нефти

Польский концерн ORLEN закупит у британской BP 6 млн тонн нефти Польский энергетический концерн ORLEN заключил контракт c британской нефтегазовой компанией BP на поставку 6 млн тонн нефти.
Другие страны
19 августа 2024 г. 17:16
Польский концерн ORLEN закупит у британской BP 6 млн тонн нефти

Польский энергетический концерн ORLEN заключил контракт c британской нефтегазовой компанией BP на поставку 6 млн тонн нефти.

Как передает Report, об этом со ссылкой на правление ORLEN сообщает интернет-портал InteriaBuzines.pl.

По этим данным, сырье будет поставлено из норвежских месторождений в Северном море, что обеспечит 15% годовой потребности концерна в нефти. Поставки должны проводиться в течение 12 месяцев.

Первый танкер с нефтью должен прибыть в порт Гданьска уже в сентябре.

Ранее глава концерна ORLEN Ирениуш Фонфара заявил, что ORLEN готов полностью отказаться от использования российской нефти.

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