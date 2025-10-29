Польские истребители перехватили российский самолет над Балтийским морем

Польские истребители во вторник перехватили российский самолет, который выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши.

Согласно информации, российский самолет Ил-20 выполнял разведывательную миссию без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

"Самолет не нарушал воздушное пространство Польши", - подчеркнуло командование.