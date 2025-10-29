Польские истребители перехватили российский самолет над Балтийским морем
Другие страны
- 29 октября, 2025
- 12:48
Польские истребители во вторник перехватили российский самолет, который выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши.
Согласно информации, российский самолет Ил-20 выполнял разведывательную миссию без поданного плана полета и с выключенным транспондером.
"Самолет не нарушал воздушное пространство Польши", - подчеркнуло командование.
Последние новости
13:24
ЦАХАЛ возобновил режим прекращения огня в Газе после ударов по ХАМАСДругие страны
13:20
В Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасыАрмия
13:20
Хасан Туран: Турцию радует укрепление позиций Азербайджана в регионеВнешняя политика
13:18
Джавид Абдуллаев: Азербайджан сталкивается с проблемами в реализации потенциала ВИЭЭнергетика
13:16
АБР готов усилить сотрудничество с Азербайджаном в области "зеленых инвестиций" и углеродных рынковЭнергетика
13:15
Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и АлиеваВнешняя политика
13:12
Фото
Видео
В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Рафаэлем Аббасовым - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:12
Фото
В Имишли открыт первый на Южном Кавказе завод по переработке пивоваренного ячменяПромышленность
13:07
Фото
Видео