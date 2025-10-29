Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Польские истребители перехватили российский самолет над Балтийским морем

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 12:48
    Польские истребители перехватили российский самолет над Балтийским морем

    Польские истребители во вторник перехватили российский самолет, который выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши.

    Согласно информации, российский самолет Ил-20 выполнял разведывательную миссию без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

    "Самолет не нарушал воздушное пространство Польши", - подчеркнуло командование.

    Polşa Baltik dənizi üzərində Rusiyanın kəşfiyyat təyyarəsini ələ keçirib

