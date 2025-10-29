Polşa Baltik dənizi üzərində Rusiyanın kəşfiyyat təyyarəsini ələ keçirib
- 29 oktyabr, 2025
- 13:14
Polşa qırıcıları ötən gün Baltik dənizi üzərindəki beynəlxalq hava məkanında kəşfiyyat missiyası həyata keçirən Rusiya təyyarəsini ələ keçirib.
"Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Polşa Silahlı Qüvvələrinin Əməliyyat Komandanlığından bildirilib.
Məlumata görə, Rusiyaya məxsus "İl-20" təyyarəsi uçuş planı təqdim etmədən və transponderi söndürülmüş vəziyyətdə kəşfiyyat missiyası həyata keçirirdi.
"Təyyarə Polşanın hava məkanını pozmayıb", - komandanlıq vurğulayıb.
