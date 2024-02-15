Польские фермеры забросали яйцами представительство ЕК во Вроцлаве

Протестующие польские фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии (ЕК) во Вроцлаве.

Протестующие польские фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии (ЕК) во Вроцлаве.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

С утра во Вроцлаве проходит акция протеста фермеров, одним из требований которых является прекращение ввоза на территорию ЕС сельскохозяйственной продукции из Украины. В центр города протестующие пригнали около 500 единиц техники, в основном тракторов.

Участники протеста требуют встречи с представителями ЕК, но из здания никто не может выйти, так как фасад забросали яйцами, также сожгли покрышки.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. ЕК 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.