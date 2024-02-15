Польские фермеры забросали яйцами представительство ЕК во Вроцлаве

Протестующие польские фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии (ЕК) во Вроцлаве.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
С утра во Вроцлаве проходит акция протеста фермеров, одним из требований которых является прекращение ввоза на территорию ЕС сельскохозяйственной продукции из Украины. В центр города протестующие пригнали около 500 единиц техники, в основном тракторов.
Участники протеста требуют встречи с представителями ЕК, но из здания никто не может выйти, так как фасад забросали яйцами, также сожгли покрышки.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. ЕК 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.