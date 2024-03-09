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Польские фермеры пообещали продолжать протесты

Польские фермеры пообещали продолжать протесты Польские фермеры продолжат протесты вне зависимости от результатов субботней встречи с премьер-министром Дональдом Туском.
Другие страны
9 марта 2024 г. 13:13
Польские фермеры пообещали продолжать протесты

Польские фермеры продолжат протесты вне зависимости от результатов субботней встречи с премьер-министром Дональдом Туском.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам один из лидеров протеста в Варминско-Мазурском воеводстве Домиан Муравец.

"Какая бы информация не была озвучена господином премьером после сегодняшней встречи, мы не уйдем с баррикад, мы будем протестовать. Мы уверяем фермеров, что сегодня не подпишем никакого соглашения, терпеливо выслушаем, что господин премьер может нам предложить", - сказал Муравец.

В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции возле здания канцелярии премьер-министра, провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, 14 полицейских были ранены. Были задержаны более 50 участников беспорядков.

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