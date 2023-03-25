Польская фирма по производству боеприпасов увеличит производство в рамках плана ЕС-Украина

Польский производитель боеприпасов Dezamet значительно увеличит мощности для поставок боеприпасов в Украину, финансируемых ЕС.

Польский производитель боеприпасов Dezamet значительно увеличит мощности для поставок боеприпасов в Украину, финансируемых ЕС.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Семнадцать стран-членов и Норвегия на этой неделе договорились о совместных закупках боеприпасов для помощи Украине и пополнения собственных запасов, сообщило Европейское оборонное агентство.

"Этот завод [Dezamet] может рассчитывать на новые заказы и средства, мы запустим новые производственные линии на этом и других предприятиях по производству боеприпасов", - сказал Моравецкий радиостанции RMF.

"Мы хотим как можно быстрее увеличить объем производства в несколько раз", - добавил он.