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Польская фирма по производству боеприпасов увеличит производство в рамках плана ЕС-Украина

Польская фирма по производству боеприпасов увеличит производство в рамках плана ЕС-Украина Польский производитель боеприпасов Dezamet значительно увеличит мощности для поставок боеприпасов в Украину, финансируемых ЕС.
Другие страны
25 марта 2023 г. 16:00
Польская фирма по производству боеприпасов увеличит производство в рамках плана ЕС-Украина

Польский производитель боеприпасов Dezamet значительно увеличит мощности для поставок боеприпасов в Украину, финансируемых ЕС.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Семнадцать стран-членов и Норвегия на этой неделе договорились о совместных закупках боеприпасов для помощи Украине и пополнения собственных запасов, сообщило Европейское оборонное агентство.

"Этот завод [Dezamet] может рассчитывать на новые заказы и средства, мы запустим новые производственные линии на этом и других предприятиях по производству боеприпасов", - сказал Моравецкий радиостанции RMF.

"Мы хотим как можно быстрее увеличить объем производства в несколько раз", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Polşa şirkəti Ukrayna üçün sursat istehsalını artıracaq
Версия на английском языке Polish ammunition firm to boost output severalfold as part of EU-Ukraine plan

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