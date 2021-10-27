О нас
Report Georgia
Аудио новости

Польшу обязали выплачивать штраф в пользу Еврокомиссии

Польшу обязали выплачивать штраф в пользу Еврокомиссии Суд Европейского союза обязал Польшу выплачивать штраф в размере одного миллиона евро в сутки в пользу Европейской комиссии.
Другие страны
27 октября 2021 г. 16:15
Польшу обязали выплачивать штраф в пользу Еврокомиссии

Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Учитывая, что Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша приговаривается к выплате в пользу Европейской комиссии ежедневного штрафа в размере один миллион евро", - говорится в заявлении Суда ЕС.

В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Poland to pay fine in favor of European Commission
Версия на азербайджанском языке Avropa Məhkəməsi Polşanı cərimələyib

Другие новости из категории

В Таиланде выявили штамм коронавируса дельта плюс
В Таиланде выявили штамм коронавируса "дельта плюс"
27 октября 2021 г. 16:54
В Китае ввели ограничения на строительство новых небоскребов
В Китае ввели ограничения на строительство новых небоскребов
27 октября 2021 г. 15:08
В Эквадоре в ходе антиправительственных протестов задержали 37 человек
В Эквадоре в ходе антиправительственных протестов задержали 37 человек
27 октября 2021 г. 12:23
Объявлена ​​дата церемонии награждения нобелевских лауреатов
Объявлена ​​дата церемонии награждения нобелевских лауреатов
27 октября 2021 г. 08:55
Президент Латвии вылечился от коронавируса
Президент Латвии вылечился от коронавируса
27 октября 2021 г. 07:27
В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
27 октября 2021 г. 05:51
Сегодня состоятся переговоры между президентами Франции и Польши
Сегодня состоятся переговоры между президентами Франции и Польши
27 октября 2021 г. 05:19
Байден считает нужным встретиться с Си Цзиньпином
Байден считает нужным встретиться с Си Цзиньпином
27 октября 2021 г. 03:16
В Ираке при нападении ИГИЛ погибли 12 человек
В Ираке при нападении ИГИЛ погибли 12 человек
27 октября 2021 г. 01:53
Новым послом США в Турции станет Джефф Флэйк
Новым послом США в Турции станет Джефф Флэйк
27 октября 2021 г. 01:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi