Польшу обязали выплачивать штраф в пользу Еврокомиссии

Суд Европейского союза обязал Польшу выплачивать штраф в размере одного миллиона евро в сутки в пользу Европейской комиссии.

Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Учитывая, что Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша приговаривается к выплате в пользу Европейской комиссии ежедневного штрафа в размере один миллион евро", - говорится в заявлении Суда ЕС.



В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности.