Польша закупит несколько тысяч противотанковых снарядов за $64 млн

Польская армия закупает несколько тысяч противотанковых снарядов за $64 млн.

Польская армия закупает несколько тысяч противотанковых снарядов за $64 млн.

Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом сообщает компания-производитель MESKO.

"MESKO S.A. - компания, входящая в состав Польской группы вооружений, – подписала контракт с Агентством вооружения на поставку нескольких тысяч единиц боеприпасов среднего калибра (30 мм) для Вооруженных сил Польши", - говорится в сообщении.

Производитель уточняет, что контракт с Агентством по вооружению включает производство и поставку 30-миллиметровых боеприпасов двух типов: многоцелевой трассирующий снаряд с самоликвидатором MP-T/SD и подкалиберный трассирующий снаряд с вольфрамовым сердечником, с оперением APFSDS-T.

"В 2026-2028 годах MESKO поставит польской армии несколько тысяч снарядов обоих типов. Стоимость контракта составляет около 240 млн злотых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные снаряды предназначены для поражения бронированных целей на расстоянии до 4 000 метров.