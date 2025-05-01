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Польша закупит несколько тысяч противотанковых снарядов за $64 млн

Польша закупит несколько тысяч противотанковых снарядов за $64 млн Польская армия закупает несколько тысяч противотанковых снарядов за $64 млн.
Другие страны
1 мая 2025 г. 12:53
Польша закупит несколько тысяч противотанковых снарядов за $64 млн

Польская армия закупает несколько тысяч противотанковых снарядов за $64 млн.

Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом сообщает компания-производитель MESKO.

"MESKO S.A. - компания, входящая в состав Польской группы вооружений, – подписала контракт с Агентством вооружения на поставку нескольких тысяч единиц боеприпасов среднего калибра (30 мм) для Вооруженных сил Польши", - говорится в сообщении.

Производитель уточняет, что контракт с Агентством по вооружению включает производство и поставку 30-миллиметровых боеприпасов двух типов: многоцелевой трассирующий снаряд с самоликвидатором MP-T/SD и подкалиберный трассирующий снаряд с вольфрамовым сердечником, с оперением APFSDS-T.

"В 2026-2028 годах MESKO поставит польской армии несколько тысяч снарядов обоих типов. Стоимость контракта составляет около 240 млн злотых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные снаряды предназначены для поражения бронированных целей на расстоянии до 4 000 метров.

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