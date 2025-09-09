ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Польша высылает из страны белорусского дипломата

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 19:14
    Польша высылает из страны белорусского дипломата

    Власти Польши приняли решение выслать из страны одного белорусского дипломата на фоне задержания спецслужбами страны иностранного агента.

    Как передает Report об этом сообщил польский премьер Дональд Туск в соцсети Х.

    "Из Польши также будет выслан белорусский дипломат, поддерживающий агрессивные действия белорусских спецслужб по отношению к нашему государству", - сообщил он.

     Польский премьер также сообщил о задержании 8 сентября сотрудниками Агентства внутренней безопасности (польская спецслужба) белорусского агента в результате совместной операции с партнерами из Румынии и Чехии.

    Дональд Туск Польша дипломат высылка Беларусь агент
