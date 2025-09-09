Польша высылает из страны белорусского дипломата
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 19:14
Власти Польши приняли решение выслать из страны одного белорусского дипломата на фоне задержания спецслужбами страны иностранного агента.
Как передает Report об этом сообщил польский премьер Дональд Туск в соцсети Х.
"Из Польши также будет выслан белорусский дипломат, поддерживающий агрессивные действия белорусских спецслужб по отношению к нашему государству", - сообщил он.
Польский премьер также сообщил о задержании 8 сентября сотрудниками Агентства внутренней безопасности (польская спецслужба) белорусского агента в результате совместной операции с партнерами из Румынии и Чехии.
