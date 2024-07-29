Польша выделила 50 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

Польша выделила 50 млн евро в качестве своего вклада в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Польша выделила 50 млн евро в качестве своего вклада в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский в интервью журналу Visegrad Insight.

"Мы высоко ценим чешскую инициативу по боеприпасам, на которую мы выделили 50 млн евро", - отметил он.

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВС Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. В апреле чешский премьер Петр Фиала проинформировал, что в рамках чешской инициативы найдены 500 тыс. снарядов для Украины. Контракты заключены на закупку почти 200 тыс. этих боеприпасов. На приобретение оставшихся 300 тыс. снарядов, по его словам, контракты будут подписаны в ближайшее время. В настоящее время в инициативе участвует 18 стран. По состоянию на конец мая только Дания, Канада, Нидерланды и Португалия выполнили финансовые обязательства по инициативе, сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.