Польша выбрала шведскую Saab для поставки трех подводных лодок

Польша выбрала шведский концерн Saab для закупки трех подводных лодок в рамках многомиллиардной сделки, которая является ключевым элементом усилий Варшавы по укреплению своей обороноспособности в Балтийском море.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Как заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, предложение Швеции оказалось лучшим по всем критериям, срокам поставки, стоимости и эксплуатационным возможностям. Стоимость контракта оценивается примерно в 10 млрд злотых (2,73 млрд долларов). Швеция также обязалась закупить у Польши "некоторое вооружение в рамках более широкого соглашения о сотрудничестве" и предоставить учебную субмарину для подготовки польских военных.

Первую подлодку Варшава планирует получить в 2030 году, а завершить коммерческое оформление сделки - не позднее второго квартала 2026 года.

Выбор подводных лодок A26 от Saab стал одним из крупнейших оборонных приобретений Польши в рамках программы "Орка" на фоне наращивания военных расходов после вторжения России в Украину.