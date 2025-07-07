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Польша ввела временный контроль на границах с ФРГ и Литвой

Польша ввела временный контроль на границах с ФРГ и Литвой Польша начала осуществлять контроль на границах с Германией и Литвой.
Другие страны
7 июля 2025 г. 02:42
Польша ввела временный контроль на границах с ФРГ и Литвой

Польша начала осуществлять контроль на границах с Германией и Литвой.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TVP Info.

По его данным, выборочный контроль на въезде в Польшу был введен в полночь (02:00 по бакинскому времени) на 65 пунктах - 52 на границе с Германией и 13 на польско-литовской границе. По словам главы МВД республики Томаша Семоняка, к операции привлечены 800 сотрудников погранслужбы при поддержке 300 полицейских, 200 военнослужащих военной жандармерии и 500 солдат Войск территориальной обороны. Целью таких мер, как отметил министр, стала борьба с нелегальной миграцией.

1 июля польский премьер Дональд Туск объявил о решении ввести временный контроль на границах с Германией и Литвой сроком на 30 дней с возможностью последующего продления. Помимо борьбы с нелегальной миграцией Варшава таким образом ответила на аналогичный контроль со стороны ФРГ, который был введен осенью 2024 года.

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