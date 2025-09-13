Польша усиливает меры безопасности в связи с угрозой со стороны российских дронов

Истребители Польши и НАТО подняты в небо над республикой в связи с существующей угрозой атаки российских беспилотных летательных аппаратов на западе Украины.

Как передает Report, об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

"В целях обеспечения безопасности нашего воздушного пространства начальник Оперативного командования Вооруженных сил Польши запустил все необходимые процедуры. В нашем воздушном пространстве подняты польские и натовские самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности", - отмечается в заявлении.

Аэропорт в Люблине на востоке Польши также временно закрыт для приема и отправки рейсов в связи с операцией ВВС республики.

"В связи с угрозой со стороны российских дронов, оперирующих над Украиной вблизи границы с Польшей, в нашем воздушном пространстве началось превентивная операция авиации - польской и союзнической. Наземные системы противовоздушной обороны достигли состояния наивысшей готовности", - сообщил ранее в телеграм-канале премьер Польши Дональд Туск.