Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе

Польша начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны России.

Польша начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны России.

Как сообщает Report , об этом пишет The Telegraph.

В середине декабря 11 артиллерийский полк Польши получили 24 самоходные гаубицы K9 южнокорейского производства, которые могут поражать цели на расстоянии до 34 миль (около 55 км - ред.)

Отмечается, что 24 орудия, которые сейчас находятся на попечении его полка - это лишь вершина масштабной программы расходов Польши на оборону. В этом году Польша потратит на оборону 4% ВВП, что вдвое больше, чем нужно странам-членам НАТО.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на фоне нападения России на Украину его стране необходимо ускорить модернизацию оборудования.

"Для Польши очень важно как можно быстрее повысить уровень безопасности. Мы можем это сделать, только создав сильную армию. Чтобы удержать любого потенциального агрессора от решения атаковать", - сказал он.

Польша в ближайшее время намерена заказать 1000 основных боевых танков K2 из Южной Кореи, 250 новых танков M1A2 Abrams из США, 18 пусковых установок HIMARS из 9000 ракет, 288 систем MRL K239 Chunmoo из Южной Кореи, более 1000 боевых машин пехоты Borsuk польского производства, 96 вертолетов AH-64E Apache, 48 боевых самолетов FA-50.

Издание считает, что межпартийная поддержка военных расходов, похоже, продолжится, несмотря на глубокие политические разногласия в Польше. Осознавая угрозу от России, оппозиционные партии в большинстве своем согласились с тем, что Варшава должна тратить средства, по крайней мере пока, хотя бы для того, чтобы избежать судьбы Украины.