Польша спустя четыре года перерыва направила посла в Израиль

Польша спустя четыре года перерыва направила посла в Израиль

После четырех лет отсутствия польского посла в Израиле в страну прибыл новый глава дипмиссии - Мацей Хуня.

Как передает Report, об этом написал президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети Х.

Ицхак Герцог назвал его назначение важным шагом на фоне сложной истории отношений между двумя народами и отметил значимую роль Польши в Европе и на международной арене.

Особое внимание в заявлениях было уделено продолжающимся усилиям Израиля по возвращению заложников из Газы и стремлению к миру и стабильности в регионе.

Израиль также поздравил избранного президента Польши Кароля Навроцкого и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей.

“Я выражаю самые теплые пожелания успехов избранному президенту Польши и выражаю надежду на дальнейшее углубление и укрепление связей между нашими странами” - заявил президент Израиля.