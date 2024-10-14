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Польша создаст минные поля на границе в рамках "Восточного щита"

Польша создаст минные поля на границе в рамках "Восточного щита" Польша создаст минные поля на своей восточной границе, которые будут входить в комплекс инженерных сооружений "Восточного щита".
Другие страны
14 октября 2024 г. 12:27
Польша создаст минные поля на границе в рамках Восточного щита

Польша создаст минные поля на своей восточной границе, которые будут входить в комплекс инженерных сооружений "Восточного щита".

Как передает Report сообщает Польское телевидение.

"В 13.00 на полигоне в Ожише начнутся учения, сюда прибудет премьер-министр Дональд Туск. Учения связаны с тестированием элементов "Восточного щита", - говорится в сообщении.

Элементы, которые будут тестироваться сегодня, - это бетонные ежи, противотанковые рвы и минные поля. Позже именно их планируют использовать уже для оснащения "Восточного щита".

Ранее сообщалось о том, что решение польских властей по усилению границы происходит на фоне очередной волны нелегальных мигрантов. Польша потратит дополнительные 2,6 млрд долларов на усиление границы с Россией и Беларусью -вдоль 400-километровой границы будут построены новые укрепления и заборы.

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Версия на азербайджанском языке Polşa şərq sərhədində mina sahələri yaradacaq

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