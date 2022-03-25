Польша, Словения и Чехия подготовили план по поддержке Украины

Польша, Словения и Чехия подготовили план из десяти пунктов по поддержке Украины.

Польша, Словения и Чехия подготовили план из десяти пунктов по поддержке Украины.

Как передает Report, об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в статье для издания Politico.

По его словам, в рамках плана предлагается отключить все российские банки от SWIFT, исключить страну из всех международных организаций. Кроме того, предлагается приостановить визы для граждан РФ и ввести санкции против членов "Единой России".

Политик предлагает закрыть доступ в порты для российских кораблей, а также въезд в Россию и выезд из страны для дорожного транспорта, ввести санкции против "всего бизнес-окружения" олигархов.