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Польша, Словения и Чехия подготовили план по поддержке Украины

Польша, Словения и Чехия подготовили план по поддержке Украины Польша, Словения и Чехия подготовили план из десяти пунктов по поддержке Украины.
Другие страны
25 марта 2022 г. 16:55
Польша, Словения и Чехия подготовили план по поддержке Украины

Польша, Словения и Чехия подготовили план из десяти пунктов по поддержке Украины.

Как передает Report, об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в статье для издания Politico.

По его словам, в рамках плана предлагается отключить все российские банки от SWIFT, исключить страну из всех международных организаций. Кроме того, предлагается приостановить визы для граждан РФ и ввести санкции против членов "Единой России".

Политик предлагает закрыть доступ в порты для российских кораблей, а также въезд в Россию и выезд из страны для дорожного транспорта, ввести санкции против "всего бизнес-окружения" олигархов.

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Версия на азербайджанском языке Polşa, Sloveniya və Çexiya Ukraynaya dəstək planını açıqlayıb

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