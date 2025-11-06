Польша потратит $7 млн на укрепление границы с Россией

Польша модернизирует систему охраны на границе с Россией, на проект направлено $7 млн, в основном за счет финансирования Евросоюзом.

Как передает Report, об этом сообщила Пограничная стража Польши.

"Цель проекта - повышение возможностей наблюдения Пограничной стражи на внешней границе Европейского союза с Российской Федерацией путем модернизации сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры, внедрения новых решений в области безопасности и разработки мобильных решений для сотрудников. Проект включает в себя закупку радиокоммуникационного, спутникового, телекоммуникационного и мобильного оборудования, а также обучение администраторов систем безопасности", - говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций составит около 25 850 000 злотых, или около $7 млн. Из этой суммы ЕС в рамках Фонда интегрированного управления границами выделяет почти $6,3 млн или 90%.