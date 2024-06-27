Польша получила из США 47 танков Abrams

Польша получила последнюю партию танков M1A1 Abrams из США согласно контракту, заключенному в январе 2023 года.

Польша получила последнюю партию танков M1A1 Abrams из США согласно контракту, заключенному в январе 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают ВС страны.

"Реализованная четвертая поставка включает 47 танков M1A1 Abrams, закупленных в январе прошлого прошлого года для Вооруженных сил Республики Польша", - говорится в сообщении.

В январе 2023 года Министерство национальной обороны Польши закупило в США 116 танков М1А1 Abrams. Помимо того, польские власти в 2022 году подписали соглашение с американской стороной о поставке 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в 2025-2026 годах.