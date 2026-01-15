Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Польша подозревает РФ в организации кибератаки на энергообъекты страны

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 15:02
    Польша подозревает РФ в организации кибератаки на энергообъекты страны

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава подозревает РФ в проведенной в декабре кибератаке на энергетическую инфраструктуру страны.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    "Есть веские основания полагать, что за декабрьской кибератакой на энергетическую инфраструктуру Польши стояла группа, связанная с российскими спецслужбами", - цитирует агентство слова польского премьера.

    Туск добавил, что поскольку системы киберзащиты Польши сработали хорошо, атака не затронула критически важную инфраструктуру и практически не возымела негативных последствий.

    "Польша защитилась от попыток дестабилизации, и ее инфраструктура не подверглась угрозе", - сказал он.

    Ранее министр энергетики Польши Милош Мотыка заявил, что в конце декабря страна подверглась крупнейшей за последние годы кибератаке.

    Польша Россия кибератака энергетические объекты

    Последние новости

    15:26

    В Риме почти вдвое ограничили скорость движения по центру города

    Другие страны
    15:21

    В России произошел взрыв в учебном центре МВД

    Другие страны
    15:20

    С 17 января Азербайджане похолодает на 5-8°

    Наука и образование
    15:19

    В Азербайджане ввели плату за участие в экзамене для учителей

    Внутренняя политика
    15:14

    В Азербайджане введен запрет на распространение в сети контента, нарушающего нормы общественной морали

    Внутренняя политика
    15:14

    Президент утвердил новые требования к разминированию в Шуше

    Внутренняя политика
    15:09

    Ильхам Алиев утвердил создание Информационной системы энергоэффективности

    Энергетика
    15:05

    Азербайджан и Вьетнам рассматривают возможность совместного производства электромобилей

    Бизнес
    15:05

    Президент утвердил новый порядок утверждения служебных удостоверений судей

    Внутренняя политика
    Лента новостей