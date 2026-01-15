Польша подозревает РФ в организации кибератаки на энергообъекты страны

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава подозревает РФ в проведенной в декабре кибератаке на энергетическую инфраструктуру страны.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Есть веские основания полагать, что за декабрьской кибератакой на энергетическую инфраструктуру Польши стояла группа, связанная с российскими спецслужбами", - цитирует агентство слова польского премьера.

Туск добавил, что поскольку системы киберзащиты Польши сработали хорошо, атака не затронула критически важную инфраструктуру и практически не возымела негативных последствий.

"Польша защитилась от попыток дестабилизации, и ее инфраструктура не подверглась угрозе", - сказал он.

Ранее министр энергетики Польши Милош Мотыка заявил, что в конце декабря страна подверглась крупнейшей за последние годы кибератаке.