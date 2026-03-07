Польша поднимала военную авиацию из-за ночных ударов РФ по Украине

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило о том, что из-за массированных ночных авиаударов РФ по Украине поднимало в воздух военную авиацию.

Как передает Report, об этом сообщает польская армия в сети Х.

"Операции военной авиации в польском воздушном пространстве, связанные с ракетными ударами РФ по Украине, завершены. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, которые были активированы, вернулись к стандартной оперативной деятельности", - сообщает командование.

Также Вооруженные силы страны заявили, что никакого нарушения воздушного пространства Польши не наблюдалось.