Польша поднимала военную авиацию из-за ночных ударов РФ по Украине
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 10:32
Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило о том, что из-за массированных ночных авиаударов РФ по Украине поднимало в воздух военную авиацию.
Как передает Report, об этом сообщает польская армия в сети Х.
"Операции военной авиации в польском воздушном пространстве, связанные с ракетными ударами РФ по Украине, завершены. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, которые были активированы, вернулись к стандартной оперативной деятельности", - сообщает командование.
Также Вооруженные силы страны заявили, что никакого нарушения воздушного пространства Польши не наблюдалось.
