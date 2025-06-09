Польша подняла в воздух самолеты из-за активности России

Польша вместе с союзниками подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдавшейся активностью РФ.

Авиация Польши и стран-союзников поднята в понедельник в небо в связи с наблюдавшейся активностью РФ на территории Украины.

Как передает Report, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в X.

Отмечается, что в воздух были подняты дежурные пары истребителей. Кроме того, польские наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.

По информации, эти меры направлены на обеспечение безопасности на приграничных территориях.

В ночь на понедельник на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.