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Польша подняла в воздух самолеты из-за активности России

Польша подняла в воздух самолеты из-за активности России Польша вместе с союзниками подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдавшейся активностью РФ.
Другие страны
9 июня 2025 г. 07:12
Польша подняла в воздух самолеты из-за активности России

Авиация Польши и стран-союзников поднята в понедельник в небо в связи с наблюдавшейся активностью РФ на территории Украины.

Как передает Report, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в X.

Отмечается, что в воздух были подняты дежурные пары истребителей. Кроме того, польские наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.

По информации, эти меры направлены на обеспечение безопасности на приграничных территориях.

В ночь на понедельник на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Rusiyanın fəallığına görə təyyarələrini havaya qaldırıb

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