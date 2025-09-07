Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Польша поднимала в воздух истребители на фоне ночных ударов РФ по Украине

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 14:55
    Польша поднимала в воздух истребители на фоне ночных ударов РФ по Украине

    Польша в ночь на 7 сентября поднимала в воздух свои и союзные истребители на фоне массированной атаки ВС РФ на Украину.

    Как передает Report, об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети Х.

    "Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были задействованы все необходимые процедуры. Польская и союзная авиация действовала в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в высший уровень боевой готовности", - говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что указанные действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы.

    Польша ночная атака российско-украинская война

    Последние новости

    15:06

    Сборная Азербайджана вышла в полуфинал Кубка Европы

    Командные
    14:55

    Польша поднимала в воздух истребители на фоне ночных ударов РФ по Украине

    Другие страны
    14:43

    Опрос: Большинство французов поддерживают антиправительственные протесты

    Другие страны
    14:31

    На западе Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    14:20

    Глава ЕК: Кремль презирает дипломатию, нарушает международное право и без разбора убивает людей

    Другие страны
    14:14
    Фото

    Киев после массированных российских атак - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Другие страны
    14:08

    Ереван подтвердил предстоящую встречу спецпредставителей Армении и Турции - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:03
    Фото

    Определились победители чемпионата Азербайджана по стрельбе

    Индивидуальные
    13:49

    WSJ: Торговое соглашение ЕС и США находится под угрозой срыва

    Другие страны
    Лента новостей