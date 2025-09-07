Польша поднимала в воздух истребители на фоне ночных ударов РФ по Украине

Польша в ночь на 7 сентября поднимала в воздух свои и союзные истребители на фоне массированной атаки ВС РФ на Украину.

Как передает Report, об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети Х.

"Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были задействованы все необходимые процедуры. Польская и союзная авиация действовала в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в высший уровень боевой готовности", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что указанные действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы.