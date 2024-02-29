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Польша планирует ввести эмбарго на агропродукцию из России и Беларуси

Польша планирует ввести эмбарго на агропродукцию из России и Беларуси Власти Польши будут в ближайшее время работать над введением эмбарго на сельхозпродукцию из России и Беларуси.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 22:29
Польша планирует ввести эмбарго на агропродукцию из России и Беларуси

Власти Польши будут в ближайшее время работать над введением эмбарго на сельхозпродукцию из России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр республики Дональд Туск заявил журналистам после встречи с лидерами протестующих фермеров.

"Мы будем вместе работать над тем, чтобы было введено эмбарго на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию", - отметил глава правительства на пресс-конференции, трансляцию которой вело польское телевидение.

Туск добавил, что в ближайшее время он будет убеждать лидеров партий, входящих в правящую коалицию, разработать и принять соответствующий законопроект. Польский премьер также сообщил о планах поднять вопрос введения ограничений на продовольствие из России и Беларуси на уровне сообщества.

Ранее в этот же день после переговоров со своей латвийской коллегой Эвикой Силине Туск не исключил возможность введения запрета на ввоз российской и белорусской сельхозпродукции. Он отметил, что Варшава изучит опыт Риги по этому вопросу. Решение о запрете ввоза продовольственной продукции из России и Беларуси было принято в Латвии в середине февраля. Латвия стала первым государством Евросоюза, которое ввело подобные ограничения.

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