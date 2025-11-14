Польша планирует возобновить работу двух КПП на границе с Беларусью 17 ноября

Два дополнительных польских погранперехода на границе с Беларусью планируется открыть 17 ноября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в проекте распоряжения МВД и администрации Польши, опубликованном на сайте Центра государственного законодательства.

Согласно документу, ожидается возобновление движения через "Кузницу" ("Брузги" с белорусской стороны) и "Бобровники" ("Берестовица"). При этом, "Кузница" будет пропускать пассажирские автобусы, "Бобровники" - легковые автомобили и пассажирские автобусы, а также грузовой транспорт, зарегистрированный в странах ЕС и государствах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) - участниках соглашения о Европейском экономическом пространстве и в Швейцарии.