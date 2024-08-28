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Польша планирует увеличить военные расходы до 4,7% ВВП

Польша планирует увеличить военные расходы до 4,7% ВВП Лидеры партий, входящих в коалиционное правительство Польши, приняли решение заложить в проект нового государственного бюджета расходы на оборону в размере 4,7% от национального ВВП, что составит 190 млрд злотых (около 49,3 млрд долларов).
Другие страны
28 августа 2024 г. 12:39
Польша планирует увеличить военные расходы до 4,7% ВВП

Лидеры партий, входящих в коалиционное правительство Польши, приняли решение заложить в проект нового государственного бюджета расходы на оборону в размере 4,7% от национального ВВП, что составит 190 млрд злотых (около 49,3 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Если бюджет с таким показателем расходов на оборону будет утвержден, Польша станет лидером среди государств НАТО по оборонным расходам, отмечает радиостанция.

По ее мнению, возникшую в результате роста оборонных расходов недостачу в бюджете политики коалиции планируют ликвидировать в числе прочего за счет отмены государственных доплат к расходам населения за электроэнергию.

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