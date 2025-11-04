Польша планирует создать собственную "стену дронов"

Польша планирует создать собственную систему защиты от беспилотников в течение нескольких месяцев, не дожидаясь реализации инициативы ЕС "Стена дронов".

Как передает Report, об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на заместителя министра обороны Польши Цезари Томчика.

"Мы согласны с идеей усиления защиты воздушного пространства над всем Европейским союзом и готовы рассматривать предложения и решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам", - сказал он.

В ноябре Минобороны намерено объявить об инвестициях в технологии обнаружения, отслеживания и уничтожения дронов в рамках расширенной программы противовоздушной обороны. Томчик не уточнил объем инвестиций. Цель, по его словам, состоит в том, чтобы польские компании получили как минимум половину контрактов.

Замминистра подчеркнул, что европейская "стена дронов" в будущем сможет дополнить польскую систему.

Он добавил, что министерство планирует использовать новую оборонную кредитную программу ЕС SAFE для финансирования беспилотного щита страны, но отказался предоставить подробности.