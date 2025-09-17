Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Польша планирует продлить контроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 22:12
    Польша планирует продлить контроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля

    Власти Польши планируют продлить погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до 4 апреля 2026 года.

    Как передает Report, соответствующий проект постановления МВД республики опубликован на сайте Правительственного центра законодательства.

    Проекту предстоит пройти до 19 сентября межведомственное согласование. Предыдущее продление погранконтроля заканчивается 4 октября.

    Напомним, что 1 июля премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении ввести временный погранконтроль на границе с Германией и Литвой, мера была введена 7 июля на 30 дней, после чего была продлена. Помимо борьбы с нелегальной миграцией Варшава таким образом ответила на аналогичный контроль со стороны ФРГ, который был введен осенью 2024 года. 

    Польша Литва Германия погранконтроль

    Последние новости

    22:28

    Израильский министр назвал встречу с Уиткоффом последней попыткой для прекращения огня

    Другие страны
    22:13

    Федрезерв снизил ставку впервые с декабря

    Финансы
    22:12

    Польша планирует продлить контроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля

    Другие страны
    21:54

    У экс-президента Бразилии диагностирована карцинома кожи

    Другие
    21:46

    В Германии при аварии на химзаводе один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    21:30
    Фото

    Бербок: Без ООН невозможна была бы даже малая помощь ни Украине, ни Газе

    Другие страны
    21:23

    Роберта Метсола: Европа подготовила более жесткий пакет санкций против России

    Другие страны
    21:16
    Фото

    В Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы

    Внешняя политика
    21:12
    Фото

    В Ханкенди организован концерт, посвященный 140-летнему юбилею Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    Лента новостей