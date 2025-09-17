Польша планирует продлить контроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 22:12
Власти Польши планируют продлить погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до 4 апреля 2026 года.
Как передает Report, соответствующий проект постановления МВД республики опубликован на сайте Правительственного центра законодательства.
Проекту предстоит пройти до 19 сентября межведомственное согласование. Предыдущее продление погранконтроля заканчивается 4 октября.
Напомним, что 1 июля премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении ввести временный погранконтроль на границе с Германией и Литвой, мера была введена 7 июля на 30 дней, после чего была продлена. Помимо борьбы с нелегальной миграцией Варшава таким образом ответила на аналогичный контроль со стороны ФРГ, который был введен осенью 2024 года.
Последние новости
22:28
Израильский министр назвал встречу с Уиткоффом последней попыткой для прекращения огняДругие страны
22:13
Федрезерв снизил ставку впервые с декабряФинансы
22:12
Польша планирует продлить контроль на границах с ФРГ и Литвой до апреляДругие страны
21:54
У экс-президента Бразилии диагностирована карцинома кожиДругие
21:46
В Германии при аварии на химзаводе один человек погиб, четверо пострадалиДругие страны
21:30
Фото
Бербок: Без ООН невозможна была бы даже малая помощь ни Украине, ни ГазеДругие страны
21:23
Роберта Метсола: Европа подготовила более жесткий пакет санкций против РоссииДругие страны
21:16
Фото
В Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в ГубадлыВнешняя политика
21:12
Фото