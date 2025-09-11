Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Польша направит 40 тысяч военных к границе с Россией и Беларусью

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 19:28
    Польша направит 40 тысяч военных к границе с Россией и Беларусью

    Польские власти приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Беларусью порядка 40 тысяч солдат.

    Как сообщает Report со ссылкой на TVPworld, об этом заявил замглавы минобороны республики Цезарий Томчик.

    Он отметил, что данная мера станет "адекватным ответом" на начало российско-белорусских военных учений "Запад-2025".

    "Именно с этого [с военных учений] началась война в Украине. Поэтому польские военные к этому готовятся. В ближайшие дни на границе будет около 40 тысяч наших военнослужащих", - сказал Томчик.

    Напомним, что учения "Запад-2025" пройдут на территории Беларуси 12-16 сентября. 

    Польша Беларусь Россия Запад-2025
    Polşa Rusiya və Belarusla sərhədə 40 min hərbçi göndərəcək

    Последние новости

    21:24

    Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2027 году пройдет в Мадриде

    Футбол
    21:19

    В Агстафе и Рамане по инициативе IDEA спасены незаконно содержавшиеся животные

    Экология
    21:11

    "Манчестер Сити" объявил о трансфере Доннаруммы

    Футбол
    20:56

    ФБР предложило $100 тыс. за информацию о причастных к убийству Кирка - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    20:47

    Азербайджан будет председательствовать в платформе SOCEA

    Футбол
    20:46

    Вашингтон: Соглашение с Индией возможно только при прекращении закупок нефти из РФ

    Другие страны
    20:44

    На суде обнародованы документы о фактах агрессии Армении против Азербайджана

    Происшествия
    20:33

    Зеленский анонсировал две встречи в рамках сессии Генассамблеи ООН

    Другие страны
    20:07

    МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с БПЛА в Польше

    Другие страны
    Лента новостей