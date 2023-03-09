Польша начала укреплять границу с Беларусью противотанковыми ежами

Польша начала устанавливать на дорогах у границы с Беларусью дополнительные укрепления, включая противотанковые ежи.

Польша начала устанавливать на дорогах у границы с Беларусью дополнительные укрепления, включая противотанковые ежи.

Как передает Report , об этом сообщил в Twitter министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Он напомнил, что "в феврале началась установка укреплений на границе с Калининградской областью" РФ. Глава оборонного ведомства сопроводил публикацию фотографиями, на которых видны установленные на дороге противотанковые ежи и бетонные укрепления.

"Сегодня военнослужащие начали устанавливать укрепления на границе с Беларусью. Это элемент нашей стратегии обороны и сдерживания", - говорится в твите.