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Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Беларусью.
Другие страны
27 июня 2024 г. 09:46
Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Беларусью.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Стоимость линии обороны оценивается в 2,5 млрд евро.

"Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз... Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки", - сказано в обращении.

В нем уточняется, что планирование и строительство должны осуществляться в координации с НАТО и его военными требованиями.

Программа "Восточный щит" будет реализована в Польше в 2024–2028 годах. На нее будет выделено 10 млрд злотых (2,5 млрд долларов). Она включает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам.

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