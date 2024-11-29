Польша купила у США ракеты малой дальности на 175 млн долларов

Польша закупила у США более 200 ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder, используемых на истребителях F-16, за 175 млн долларов.

Польша закупила у США более 200 ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder, используемых на истребителях F-16, за 175 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил замглавы Минобороны ПольшиПавел Бейда в соцсети "X".

"Через восемь месяцев после получения согласия Конгресса США мы завершили закупку 232 ракет AIM-9X для нынешних и перспективных польских боевых самолетов. Сегодня Агентство по вооружению подписало контракт на сумму около 175 миллионов долларов", - написал Бейда.

Поставки этих ракет начнутся в 2028 году, подчеркнул он.

Помимо ракет, контракт включает дополнительные элементы, в том числе запасные части, логистический и учебный пакет, сообщается в сообщении Агентства.

В марте Польша и США договорились о продаже Варшаве ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования общей стоимостью около 3,7 млрд долларов. Конгресс одобрил эту сделку в конце марта.