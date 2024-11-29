О нас

Польша купила у США ракеты малой дальности на 175 млн долларов

Польша купила у США ракеты малой дальности на 175 млн долларов Польша закупила у США более 200 ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder, используемых на истребителях F-16, за 175 млн долларов.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 13:40
Польша купила у США ракеты малой дальности на 175 млн долларов

Польша закупила у США более 200 ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder, используемых на истребителях F-16, за 175 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил замглавы Минобороны ПольшиПавел Бейда в соцсети "X".

"Через восемь месяцев после получения согласия Конгресса США мы завершили закупку 232 ракет AIM-9X для нынешних и перспективных польских боевых самолетов. Сегодня Агентство по вооружению подписало контракт на сумму около 175 миллионов долларов", - написал Бейда.

Поставки этих ракет начнутся в 2028 году, подчеркнул он.

Помимо ракет, контракт включает дополнительные элементы, в том числе запасные части, логистический и учебный пакет, сообщается в сообщении Агентства.

В марте Польша и США договорились о продаже Варшаве ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования общей стоимостью около 3,7 млрд долларов. Конгресс одобрил эту сделку в конце марта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi