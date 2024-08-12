Польша и США подписали контракт на производство 48 пусковых установок для Patriot

Американская компания RTX (Raytheon Technologies Corporation) и польская фирма Huta Stalowa Wola подписали контракт на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав зенитных ракетных комплексов Patriot.

Американская компания RTX (Raytheon Technologies Corporation) и польская фирма Huta Stalowa Wola подписали контракт на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав зенитных ракетных комплексов Patriot.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны республики.

"В присутствии заместителя вице-премьера Владислава Косиняк-Камыша (министр обороны Польши) и заместителя министра [обороны] Павла Бейды был подписан контракт на производство 48 ракетных пусковых установок M903. Документ инициирует реализацию II фазы программы [по созданию польской системы ПРО дальнего радиуса действия] Wisla и подписание контрактов на поставку дальнейших компонентов с польскими производителями в период с 2027 по 2029 год", - написало польское оборонное ведомство в соцсети "X". По словам главы Минобороны республики, стоимость контракта составила 1,23 млрд долларов.

Ранее Huta Stalowa Wola по лицензии от RTX произвела 16 пусковых установок для двух батарей Patriot, которые уже находятся в Польше. В 2018 году Варшава подписала с Вашингтоном контракт на приобретение ЗРК Patriot для создающейся национальной системы ПРО Wisla. США также согласились на интеграцию польских комплексов в систему IBCS, предусматривающую создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя.