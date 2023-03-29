Польша и Румыния попросили ЕС о механизме контроля за ввозом зерна с Украины

Премьер-министры Польши и Румынии Матеуш Моравецкий и Николае Чукэ заявили, что их страны ведут переговоры с Еврокомиссией о введении торгового механизма, который позволит защитить фермеров от наплыва дешевого импортного зерна.

Премьер-министры Польши и Румынии Матеуш Моравецкий и Николае Чукэ заявили, что их страны ведут переговоры с Еврокомиссией о введении торгового механизма, который позволит защитить фермеров от наплыва дешевого импортного зерна.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, механизм предусматривает отслеживание прибывшего с Украины зерна с целью предотвращения его продажи по демпинговым ценам.

23 марта польские фермеры устроили акцию протеста в связи с наплывом украинского зерна.

24 марта Еврокомиссия выделила €56 млн на поддержку фермеров в условиях затоваривания рынка украинским зерном.