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Польша и Румыния попросили ЕС о механизме контроля за ввозом зерна с Украины

Польша и Румыния попросили ЕС о механизме контроля за ввозом зерна с Украины Премьер-министры Польши и Румынии Матеуш Моравецкий и Николае Чукэ заявили, что их страны ведут переговоры с Еврокомиссией о введении торгового механизма, который позволит защитить фермеров от наплыва дешевого импортного зерна.
Другие страны
29 марта 2023 г. 06:12
Польша и Румыния попросили ЕС о механизме контроля за ввозом зерна с Украины

Премьер-министры Польши и Румынии Матеуш Моравецкий и Николае Чукэ заявили, что их страны ведут переговоры с Еврокомиссией о введении торгового механизма, который позволит защитить фермеров от наплыва дешевого импортного зерна.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, механизм предусматривает отслеживание прибывшего с Украины зерна с целью предотвращения его продажи по демпинговым ценам.

23 марта польские фермеры устроили акцию протеста в связи с наплывом украинского зерна.

24 марта Еврокомиссия выделила €56 млн на поддержку фермеров в условиях затоваривания рынка украинским зерном.

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