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Польша готовит крупнейшие за последние годы учения

Польша готовит крупнейшие за последние годы учения В Польше 18-я механизированная дивизия проведет крупнейшие за последние годы учения, в которых примут участие союзники по НАТО.
Другие страны
26 мая 2025 г. 20:24
Польша готовит крупнейшие за последние годы учения

В Польше 18-я механизированная дивизия проведет крупнейшие за последние годы учения, в которых примут участие союзники по НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом заявил журналистам министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Во время брифинга с руководящим составом Войска Польского, в котором, в частности, принял участие президент Республики Польша, в начале февраля я отдал приказ о проведении первых за многие годы крупных дивизионных учений. 18-я механизированная дивизия проведет такие учения, и будет полностью готова продемонстрировать свои возможности и навыки, в том числе и вместе с нашими союзниками", - сказал он.

Министр назвал учения "ответом Польши и союзников на крупнейшие в этом году учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2025".

Начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула указал, что "одной из задач учений является проверка того, в какой степени подразделения 18-й дивизии, в которую входит большинство воинских частей, дислоцированных к востоку от Варшавы, уже успели освоить систематически поставляемую современную технику, такую как танки М1 Abrams".

Ранее в Минобороны Польши заявили о подготовке "пропорционального" ответа белорусско-российским учениям "Запад-2025", которые запланированы на сентябрь 2025 года.

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