Польша будет производить ракеты для южнокорейских РСЗО Homar-K

Польские и южнокорейские компании подписали контракт на совместное производство ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) Homar-K.

Польские и южнокорейские компании подписали контракт на совместное производство ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) Homar-K.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Польши.

Согласно соглашению, подписанному 2 октября 2024 года между польской WB Electronics и южнокорейской Hanwha Aerospace, в Польше будет построен завод для выпуска ракет CGR-080 калибра 239 мм.

Эти ракеты предназначены для южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo, которые Польша закупила в 2022 году.

Согласно контракту, завод сможет производить до нескольких тысяч ракет в год.

Поставки первых установок K239 Chunmoo начались в 2023 году, после заключения контракта в 2022 году на поставку 288 РСЗО из Южной Кореи.