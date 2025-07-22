Польша будет использовать БПЛА Bayraktar для патрулирования границы с Беларусью

Польша будет использовать БПЛА Bayraktar для патрулирования границы с Беларусью

Министерство обороны Польши будет использовать беспилотники Bayraktar для патрулирования границы с Беларусью.

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Министерство обороны Польши будет использовать беспилотники Bayraktar для патрулирования границы с Беларусью. Как передает Report, об этом говорится в публикации Оперативного командования вооруженных сил Польши. Усиление пограничных войск проводится в рамках операции "Безопасное Подлесье". "Эти беспилотники позволяют осуществлять круглосуточный мониторинг приграничной зоны, выявлять попытки незаконного пересечения границы и поддерживать действия сухопутных войск, оперативно передавая разведывательные данные в режиме реального времени", - говорится в публикации командования. Подпишитесь на наш Telegram канал