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    Положительные анализы на вирус Зика выявлены в США у 157 женщин

    Федеральные власти США впервые опубликовали информацию о числе женщин, инфицированных вирусом Зика

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Положительные анализы на вирус Зика выявлены в США у 157 женщин.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пятницу Центры по контролю и предотвращению заболеваний.

    Согласно этим сведениям, аналогичные результаты выявлены еще у 122 женщин, проживающих на других американских территориях.

    Как передает агентство Рейтерс, федеральные власти США впервые опубликовали информацию о числе женщин, инфицированных вирусом Зика.

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