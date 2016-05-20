Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Положительные анализы на вирус Зика выявлены в США у 157 женщин.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пятницу Центры по контролю и предотвращению заболеваний.

Согласно этим сведениям, аналогичные результаты выявлены еще у 122 женщин, проживающих на других американских территориях.

Как передает агентство Рейтерс, федеральные власти США впервые опубликовали информацию о числе женщин, инфицированных вирусом Зика.