Половина британских подростков мечтает о мире без интернета

46% британцев в возрасте от 16 лет до 21 года предпочли бы провести свою молодость без интернета.

46% британцев в возрасте от 16 лет до 21 года предпочли бы провести свою молодость без интернета.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные социологического исследования.

Социологи выяснили, что почти 70% молодых людей в возрасте от 16 до 21 года чувствуют себя хуже после того, как проводят время в социальных сетях. 50% из них поддержали бы "цифровой комендантский час", ограничивающий для них доступ к определенным приложениям и сайтам после 22:00.

25% участников исследования признались, что проводят в социальных сетях больше четырех часов в день. 42% рассказали, что врут родителям и опекунам о том, чем они занимаются в интернете.

Что характерно, 27% опрошенных рассказали, что в интернете притворяются совсем другими людьми. У 40% опрошенных есть аккаунт, который они используют анонимно для отвода глаз.

Исследование было проведено на фоне заявлений правительства Великобритании о возможном обязательном отключении некоторых социальных сетей в определенные часы.