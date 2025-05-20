Половина британских подростков мечтает о мире без интернета

46% британцев в возрасте от 16 лет до 21 года предпочли бы провести свою молодость без интернета.
Как передает Report, об этом пишет
Социологи выяснили, что почти 70% молодых людей в возрасте от 16 до 21 года чувствуют себя хуже после того, как проводят время в социальных сетях. 50% из них поддержали бы "цифровой комендантский час", ограничивающий для них доступ к определенным приложениям и сайтам после 22:00.
25% участников исследования признались, что проводят в социальных сетях больше четырех часов в день. 42% рассказали, что врут родителям и опекунам о том, чем они занимаются в интернете.
Что характерно, 27% опрошенных рассказали, что в интернете притворяются совсем другими людьми. У 40% опрошенных есть аккаунт, который они используют анонимно для отвода глаз.
Исследование было проведено на фоне заявлений правительства Великобритании о возможном обязательном отключении некоторых социальных сетей в определенные часы.