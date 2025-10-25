Полковник ВСУ: Мы не сможем ударить по Кремлю даже при наличии условий для этого

Вооруженные силы Украины не смогут поразить Кремль даже при разрешении наносить удары вглубь РФ.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, полковник Иван Тимочко.

По его словам, все зависит от тактико-технических характеристик дальнобойных ракет и радиуса их полета.

"Скорее всего Украина будет применять ракеты с радиусом действия до 300 км. Москва, Кремль находятся значительно дальше. Если ракета будет соответствовать тактико-техническим характеристикам, установленным страной-производителем, и радиус поражения будет условно более 1000 км, тогда даже военные объекты, расположенные в Москве, будут находиться в потенциальной зоне поражения", - отметил он.

При этом Тимочко считает, что Украине не предоставят такое количество ракет, которое позволило бы прорвать противовоздушную оборону России:

"Конечно, некоторые отдельные военные объекты, аэродромы, стратегические склады или военные базы будут рассматриваться как потенциальные цели, но это достаточно условно. То есть даже если будут созданы условия, у нас нет возможности ударить по Кремлю".