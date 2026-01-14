Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Politico: Возможности США по силовому воздействию на Иран существенно ограничены

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 08:02
    Politico: Возможности США по силовому воздействию на Иран существенно ограничены

    Американские военные корабли, как и личный состав, находятся в Карибском бассейне, тогда как раньше были в распоряжении администрации президента Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Поэтому возможности администрации президента США Дональда Трампа по применению силы в отношении Ирана существенно ограничены.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

    Как пишет издание, "американские военные корабли и личный состав, некогда имевшиеся в распоряжении президента [на Ближнем Востоке], были переброшены в Карибский бассейн". Чиновники при этом признают, что "на данный момент нет планов переброски" в регион значительных сил, которые могли бы быть применены в случае силового воздействия на Иран.

    "Президент по-прежнему может отдать приказ о нанесении воздушного удара по руководству Ирана или по военным объектам, но его выбор существенно сокращен даже по сравнению с июнем [прошлого года], когда США ударили по иранским ядерным объектам", - пишет Politico. Кроме того, подчеркивает газета, администрация Трампа должна будет согласовать планы возможного применения силы с Конгрессом, что также ограничивает ее возможности.

    США Карибский бассейн Ближний Восток Дональд Трамп
    "Politico": ABŞ-nin İrana qarşı güc tətbiq etmək variantları əhəmiyyətli dərəcədə məhduddur

    Последние новости

    08:30

    Казахстан начнет более детальный поиск запасов золота и редкоземов

    В регионе
    08:16

    В Баку наблюдаются пробки по 15 направлениям

    Инфраструктура
    08:02

    Politico: Возможности США по силовому воздействию на Иран существенно ограничены

    Другие страны
    07:30

    Reuters: США планируют арестовать десятки танкеров с нефтью Венесуэлы

    Другие страны
    07:05

    Китай провел свой первый в 2026 году космический запуск

    Другие страны
    06:28

    СМИ: Стоимость грамма золота в Японии обновила исторический максимум

    Финансы
    06:00

    Многоквартирные дома в Ростове-на-Дону повреждены из-за воздушной атаки

    Другие страны
    05:20

    Временное правительство Венесуэлы освободило по меньшей мере 4 американцев

    Другие страны
    04:30

    CNN: США приобрели устройство, способное вызвать "Гаванский синдром"

    Здоровье
    Лента новостей