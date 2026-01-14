Politico: Возможности США по силовому воздействию на Иран существенно ограничены

Американские военные корабли, как и личный состав, находятся в Карибском бассейне, тогда как раньше были в распоряжении администрации президента Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Поэтому возможности администрации президента США Дональда Трампа по применению силы в отношении Ирана существенно ограничены.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, "американские военные корабли и личный состав, некогда имевшиеся в распоряжении президента [на Ближнем Востоке], были переброшены в Карибский бассейн". Чиновники при этом признают, что "на данный момент нет планов переброски" в регион значительных сил, которые могли бы быть применены в случае силового воздействия на Иран.

"Президент по-прежнему может отдать приказ о нанесении воздушного удара по руководству Ирана или по военным объектам, но его выбор существенно сокращен даже по сравнению с июнем [прошлого года], когда США ударили по иранским ядерным объектам", - пишет Politico. Кроме того, подчеркивает газета, администрация Трампа должна будет согласовать планы возможного применения силы с Конгрессом, что также ограничивает ее возможности.