Politico: США ускорят программу строительства АЭС на Луне

Министр транспорта США, и.о. главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи намерен на этой неделе объявить о планах по ускорению программы строительства ядерного реактора на Луне.

Министр транспорта США, и.о. главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи намерен на этой неделе объявить о планах по ускорению программы строительства ядерного реактора на Луне.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы.

По ее информации, в директиве агентства указывается, что первая страна, которая построит АЭС на Луне, сможет "объявить запретную зону, что значительно ограничит возможности США". В связи с этим NASA начнет поиск подрядчика для строительства 100-киловаттного ядерного реактора, который планируется запустить в космос к 2030 году.

"Речь идет о победе во второй космической гонке", - заявил газете высокопоставленный представитель NASA.

Отмечается, что США также планируют ускорить отказ от Международной Космической Станции и ее замену коммерческими станциями к 2030 году. Несколько компаний, в том числе Axiom Space, Vast и Blue Origin, выступили с предложением удовлетворить запрос NASA.