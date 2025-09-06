Politico: США хотят переключиться со сдерживания России и КНР на оборону

Соединенные Штаты планируют переориентироваться со сдерживания России и Китая на обеспечение обороны своей континентальной части, а также безопасности в Западном полушарии.

Как передает Report со ссылкой на газету Politico, об этом говорится в новой редакции Стратегии национальной обороны (СНО) США, которая готовится Пентагоном.

В статье уточняется, что проект документа был передан ранее на текущей неделе на рассмотрение министра обороны США Пита Хегсета. В новой СНО приоритет отдается "внутренним и региональным миссиям", а не "противодействию соперникам, таким как Пекин и Москва", пишет газета, ссылаясь на трех лиц, знакомых с содержанием предыдущих проектов стратегии. Ее главным разработчиком является заместитель министра обороны по политическим делам Элбридж Колби.

"Это будет крупный сдвиг для США и союзников на различных континентах. Старые, пользующиеся доверием обещания со стороны США ставятся под сомнение", - сказал Politico один из трех упомянутых источников.

По свидетельству газеты, Колби и его подчиненные также пересматривают расстановку Вооруженных сил США за рубежом и готовят обзор, касающийся противоракетной и противовоздушной обороны. Ожидается, что эти документы будут обнародованы в октябре, отмечается в материале.